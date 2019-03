Konoplyanka ficha por el Schalke 04 y Nasri se acerca al Sevilla

El internacional con Ucrania llegó a Nervión el pasado verano con el cartel de fichaje estrella, tras haber guiado al Dnipro Dnipropetrovsk de su país hasta la final de la Europa League contra todo pronóstico y echándose al equipo a la espalda. En Alemania, el jugador tendrá la posibilidad de volver a jugar un torneo en el que acumula un subcampeonato y una Copa en las dos últimas campañas.

No obstante, su aportación en Sevilla no resultó tan fundamental como se deseaba pese a haber jugado 52 partidos la temporada pasada, lo que provocó que su pérdida de protagonismo llegara con la llegada al banquillo de Jorge Sampaoli, que no le ha dado minutos en esta Liga.

Nasri, más cerca del Sevilla

El jugador francés, Samir Nasri, podría está más cerca del Sevilla CF tras la venta de Konoplyanka. Mañana podría hacerse oficial el fichaje del jugador del Manchester City por el club hispalense.