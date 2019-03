Klopp, sobre Hillsborough: "Me siento muy feliz por las familias de las víctimas"

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha asegurado sentirse "muy feliz" por las familias de los 96 fallecidos en la tragedia del estadio de Hillsborough, en 1989, tras conocerse que no fueron los aficionados los que provocaron la tragedia como inicialmente se dictaminó.

Se conoció que la investigación judicial sobre la muerte de 96 aficionados en la tragedia del estadio de Hillsborough, en 1989, fue consecuencia de un "homicidio involuntario" y el jurado responsable del caso consideró que el comportamiento de los aficionados no fue lo que provocó la tragedia. "Ha sido un gran momento para estas familias. Me alegro mucho por ellos y me siento muy feliz por ellos. Finalmente se ha hecho justicia. La verdad es que han tardado mucho. 27 años son muchos años, pero han estado luchando y al final les ha llegado su momento. Me alegro mucho por ellos", ha dicho Klopp al respecto.

El entrenador alemán del Liverpool ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la rueda de prensa previa al duelo de su equipo en las semifinales de la Europa League en la que también se le ha preguntado por si veía favorito al Real Madrid para ganar la Champions League. "¿Va a cambiar algo lo que yo opine del Real Madrid y de si lo veo favorito? No lo creo. El otro día los vi con el Villarreal y me gustaron, están bien. Pero para ganar la Champions League hay que tener un punto de suerte", ha dicho. "Puede que sea favorito el Bayern, pero igual pierde con el Atlético y es favorito el Atlético. O a lo mejor el City gana en Madrid y es favorito, por lo que al final puede serlo cualquiera de ellos. Realmente no sé que va a pasar", ha añadido Klopp.