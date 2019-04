Keylor Navas: "Coincido con Bale, ahora el equipo está más unido"

El portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, defendió al colombiano James Rodríguez, del que no se debe "dudar" de su "calidad y compromiso" y del que cree que les ayudará "muchísimo" en este tramo final de temporada, mientras que resaltó que ven "como una oportunidad bonita" el Clásico de este sábado ante el FC Barcelona, que prevé "parejo" y para el que se siente "preparado y con mucha confianza".

"Creo no debemos dudar de la calidad de James y su compromiso. A todos nos ha pasado que en algún partido no hacemos las cosas como uno quisiera, pero tiene nuestro apoyo y contamos con él porque es importante. En este tramo final, nos va a ayudar muchísimo", comentó Navas en rueda de prensa.

Además, coincidió en parte con Gareth Bale, que indicó que en el pasado no estaban tan "unidos". "No pienso que no hubiese unidad, pero sí creo también que ahora el equipo está más unido, pero se da con los resultados. Muchas veces cuando los resultados no van de la mano por ahí empieza a haber problemas, pero que son normales en un vestuario", apuntó.

"Todos somos conscientes de que tenemos la oportunidad de poder ganar una 'Champions' y tenemos la Liga para poder seguir mejorando. Eso hace que las ganas estén ahí y hace que el grupo esté más fuerte", añadió al respecto.

Sobre el Clásico: "Es una oportunidad bonita"

En cuanto al Clásico, no lo ve como una revancha por el 0-4 del Bernabéu sino como "una oportunidad bonita". "En el momento en el que estamos y con todo lo que viene, sería una oportunidad para seguir con confianza y un paso firme hacia el objetivo que queremos", subrayó el guardameta.

Por ello, Navas, aunque son "conscientes de que la Liga está difícil", apeló a no rendirse. "Si uno quiere permanecer en este club debe saber que los valores están ante todo y darlo todo hasta el final. No hay que bajar los brazos y tener el espíritu de lucha que caracteriza a este club", confesó.

A nivel personal, afronta "con mucha tranquilidad" el partido. "Tengo este privilegio de poder jugar un encuentro así y lo afronto con responsabilidad y con el deseo de ganar", recalcó el internacional, que se ve "en un buen momento, preparado y con mucha confianza".

"Para mí todos son excelentes futbolistas", aseguró sobre la 'MSN' sin querer personalizar en ninguno de ellos. "Pero tenemos que respetar a todos, incluso a un defensa, que en un córner es peligroso. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien y mejor que ellos, tenemos talento", remarcó el madridista, que no cambiará si hay un penalti. "Ellos van cambiando su lanzador, pero siempre trato de hacer lo mismo contra todos los rivales", advirtió.

"No debemos cometer locuras en el Camp Nou"

Con todo, Navas espera "un partido parejo". "Los dos queremos ganar, pero nosotros tampoco debemos cometer locuras y debemos jugar con personalidad. Nunca se puede jugar al mismo ritmo los 90 minutos y hay que tomar buenas decisiones de cuando atacar y defender. Queremos hacer goles y esperemos que lo logremos", opinó.

"Desde principio soñaba sólo con la oportunidad de poder jugar y se decían muchas cosas, pero uno no debe dejar de creer en uno mismo. Me están saliendo las cosas bien y siempre tengo ganas de poder aprender porque pienso que por muy bien que estén las cosas se pueden hacer mejor. Llegué aquí con la consigna de estar muchos años y trabajo para eso y para disfrutar de un gran club", declaró de cara a su futuro y si se ha ganado el derecho a seguir como titular el año que viene.

El portero del Real Madrid se mostró "agradecido" tanto a Rafa Benítez como a Zinédine Zidane por su confianza para ponerle de titular. "Yo siempre trato de ser profesional para devolver esa confianza", recordó.

Finalmente, sobre el técnico francés, reconoció que "tiene sus formas" en el vestuario. "Se enoja, pero es respetuoso y le respetamos muchísimo y lo que diga es sumamente importante. El día de Las Palmas todos éramos conscientes de que no hicimos un buen partido y es lógico que no estuviese contento del trabajo. Fuimos conscientes de que había que mejorar cosas y se vio en el siguiente partido", aseveró el costarricense.