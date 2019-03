Keita: "El Real Madrid no es invencible; será difícil pero no imposible"

El centrocampista malí del Roma Seydou Keita ha asegurado que el Real Madrid "no es invencible" y que su equipo tendrá que saltar al campo convencido de que el partido de Liga Campeones del miércoles contra el club blanco será "difícil pero no imposible", en una entrevista difundida por la radio del club capitolino.

"En Barcelona el duelo con el Madrid es como el derbi aquí en Roma. Yo me enfrenté a ellos también con el Valencia y el Sevilla, es un partido especial, tengo buenos recuerdos. Será Spalletti el que decida cómo vamos a jugar, yo creo que hace falta confianza. Tenemos que creer y saltar al campo convencidos de que será difícil pero no imposible", afirmó el exjugador del Barcelona.

Keita mostró su plena confianza en el equipo, que con el nuevo técnico Luciano Spalletti recuperó entusiasmo. "Estamos en un buen momento, tanto nosotros como los aficionados. Cuando se cambia de entrenador se cambia de mentalidad, antes evidentemente las cosas no iban bien. La cabeza y la confianza han cambiado y cuatro triunfos seguidos en el campeonato son importantes", declaró.

Preguntado sobre su futuro, el centrocampista aseguró que su intención es "ayudar a los jóvenes" y que no le interesa ser entrenador. "La carrera de un atleta es breve, aparte los casos como Francesco Totti, y me gustaría ayudar a los hombres, porque el hombre es la cosa más importante. No quiero ser entrenador, me gustaría ayudar a los demás para que tengan las mismas oportunidades que tuve yo", concluyó.