La jueza pide a los bancos seguir el rastro de 96 cuentas de Gerard Piqué y 36 de Luis Rubiales

Luis Rubiales y Gerard Piqué siguen en el ojo del huracán, aunque esta vez son sus cuentas las que están bajo la lupa de la jueza Delia Rodrigo, que instruye el caso sobre posibles irregularidades en la gestión del expresidente de la RFEF durante su periodo al mando (2018-2023).

Siguen el rastro de 96 cuentas de Piqué y 36 de Rubiales

¿Qué movimientos se buscan?

La juezaque le faciliten información sobreque están a nombre dey otras, dos de los principales investigados por el acuerdo que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Según apunta Europa Press, Delia Rodrigo lo pidió en diciembre de 2022 explicando en que eran "adecuadas, útiles y necesarias para el completo esclarecimiento" de la mencionada investigación. Para ser más precisos se buscan "todos los movimientos registrados en dichas cuentas, saldo, ingresos y pagos desde el 1 de enero de 2018 o desde el 1 de enero de 2019 o fecha de apertura si es posterior, hasta la recepción del presente mandamiento o hasta la fecha de cierre de la misma". También se están analizando e investigando posibles transferencias internacionales.

Rubiales espera la llamada de la jueza y se defiende en una entrevista

Este miércoles Luis Rubiales aterrizó en España tras varias semanas en República Dominicana y nada más bajarse del avión en Barajas fue detenido y posteriormente puesto en libertad. El abogado andaluz no quiso hacer ninguna declaración y ahora espera la llamada para comparecer ante la jueza Rodrigo en el caso del que es el principal investigado.

Ese mismo día se emitió una entrevista con Ana Pastor (en 'El Objetivo de LaSexta) realizada un día antes en un hotel de Punta Cana (República Dominicana) en la que Rubiales aseguró que no "había pegado ninguna mordida": "Jamás lo he hecho, y confío en que nadie tampoco... todo el dinero que tengo es de mis ahorros y mi trabajo".

"Estoy haciendo negocios en República Dominicana... soy libre"

El exfutbolista también señaló y confirmó que está haciendo negocios en República Dominicana con su amigo Nene: "Soy libre, tengo el mismo derecho que todos, y ojalá pudiera hacerlos en Arabia, pero no he hecho en otros sitios (Cabo Verde, Qatar...)", explicó antes de admitir que intentó poner en marcha un negocio de NFT en Corea pero esta empresa se echó atrás por "la presión recibida desde España". Luis Rubiales también admitió que ha querido "salir del foco": "He sufrido un apaleamiento mediático y por eso no podía seguir trabajando en España". Sobre el acuerdo entre RFEF y Arabia aseguró que se dio gracias a Kosmos, la empresa de Piqué, que fue "quien trajo a Arabia" y se llevó 24 millones por hacer de intermediaria.

La periodista también le preguntó sobre su polémico beso a Hermoso tras ganar el Mundial: "No puedo entender que alguien piense que es una agresión sexual. Para mí no es delito, ella dijo una cosa al principio y luego otra... ¿No se puede cuestionar a la señora Hermoso y a mí sí? ¿Porque soy hombre?", concluyó.

En medio de todo... Rocha convoca elecciones en la RFEF

En medio de todo este jaleo, Pedro Rocha convocó elecciones a la presidencia de la RFEF y confirmó que se presentará como candidato, al igual que el periodista Carlos Herrera.

