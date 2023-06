Jude Bellingham: "El dinero no es importante para mí, quería venir al Real Madrid"

Jude Bellingham ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid. El joven centrocampista llevará el dorsal 5, el que portó su ídolo, Zinedine Zidane. El jugador llega procedente del Borussia Dortmund y firma por seis temporadas.

"Hola madridistas, quería dar las gracias a todos los que están aquí en el día mas importante de mi vida, en el primer día en el club más grande del mundo. Quiero dar las gracias a Juni Calafat, a José Ángel, al presidente... a todos por traerme aquí. Y gracias a mi familia. Por último, Hala Madrid", aseguró Jude Bellingham en su acto de presentación.

Tras la presentación, Bellingham compareció en rueda de prensa y reconoció que el dinero nunca ha guiado sus decisiones y los clubes en los que jugar.

"El dinero no es tan importante para mí; no pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Me encantó el sentimiento que desprendía con el Real Madrid. Quería venir aquí rápido. Para mí, el Real Madrid es el más grande", reconoció Jude Bellingham ante los medios.

"He venido porque es el mayor club de la historia y no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de jugar para un club tan histórico como el Real Madrid", comentó el jugador inglés.

Florentino: "Llega al Madrid uno de los mejores jugadores del mundo"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha dado la bienvenida a Jude Bellingham, un centrocampista que ha brillado durante tres temporadas en la Bundesliga, en el acto celebrado en la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Hoy vuelve a ser un día de ilusión. La grandeza de nuestros 121 años se han construido con figuras y jugadores de un talento diferente. Siempre decimos que los éxitos que conseguimos juntos se deben a que los jugadores se sienten madridistas. Y hoy llega al Madrid uno de los mejores jugadores del mundo. Y está aquí porque él ha querido, porque ha decidido que su historia tenía que estar unida a este club, el mejor del mundo", ha indicado Florentino Pérez.

"Quiero transmitirte mi agradecimiento por habernos elegido. Estás en el club más exigente del mundo y te acompañarán para siempre los valores de este club. Seguro que te has enamorado del Madrid viendo nuestras últimas cinco Champions, donde están nuestros valores: solidaridad, esfuerzo, compañerismo... Aprenderás que en el Madrid no nos rendimos nunca. Y en el corazón de millones de madridistas tendrás la fortaleza para aguantar la presión y las dificultades que aparezcan", ha asegurado el presidente del Real Madrid al centrocampista inglés.

"Llegas al Madrid procedente de uno de los grandes clubes europeos, un club amigo como el Borussia. Has sido determinante allí, con momentos inolvidables. Has sido el mejor de la Bundesliga, fuiste el goleador más joven del Dortmund, también el más joven en marcar con el Birmingham, donde retiraron tu camiseta. Con Inglaterra eres uno de los grandes y en 2021 fuiste el jugador más joven en disputar una Eurocopa. Vamos a intentar que seas muy feliz aquí y que consigas todos tus sueños. Verás que con esta camiseta nada es imposible", ha indicado Florentino Pérez.