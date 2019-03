Josep Pedrerol: "Si te metes con Mourinho, eres valiente, pero resulta que Del Bosque es intocable. ¿Por qué"

Acompañado por Alfonso Rojo, Luis Balcarce, Alejandra Alloza y Roberto Marbán, Josep Pedrerol analizó la actualidad deportiva y mostró su opinión sobre las críticas a El Chiringuito de Jugones, entre otros temas.

"La libertad se consigue con la audiencia", aseguró el presentador de El Chiringuito, que también repasó la trayectoria de su equipo televisivo: "En un año hemos pasado por cuatro cadenas distintas: Intereconomía, Nitro, Neox y laSexta y la audiencia nos ha seguido. Estuvimos seis meses sin cobrar en Intereconomía y encima nos echaron. Eso no ha pasado en la historia mundial... La noche en que nos echan de Intereconomía sabíamos que habíamos perdido una cadena, pero habíamos ganado muchas otras cosas". Sobre su situación actual, se sinceró: "Estoy más tranquilo, incluso hasta me pagan por trabajar, aunque la deuda salvaje que tiene Intereconomía conmigo me hace no dormir alguna noche".

Sobre la importancia de la audiencia y de la cercanía del programa con ésta, explicó que "tenemos la ventaja de que las redes sociales juega a nuestro favor y vive con todos nosotros". Otras de las claves que destacó Josep Pedrerol fue el trabajo continuo: "No voy a perder la exigencia. No me gustan ni la dejadez y ni el pasotismo".

Sobre la situación del periodismo deportivo, mandó un aviso a navegantes a partir de uno de los debates deportivos más polémicos desde el pasado Mundial de Brasil: "En la Prensa, si te metes con Mourinho eres valiente, pero resulta que Del Bosque es intocable, ¿por qué? Que ganes un Mundial te deja bien colocado, pero el examen hay que pasarlo todos los días. Si yo este año no hago una buena audiencia, me voy a la calle".

También mostró su visión del momento que está viviendo Iker Casillas en su club: "El Madrid ha decidido que Casillas sea titular este año, pero el sábado se juega mucho más. Si contra el Barça le va bien y el Madrid vence, gana tiempo".