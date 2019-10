José María García matiza sus palabras sobre el fútbol femenino: "Es una mentira, pero que las chicas no"

El periodista José María García ha querido matizar y disculparse por sus comentarios acerca del fútbol femenino, al que calificó de "una mentira".

"Sólo es más plomizo que una etapa de ciclismo en la tele un partido de fútbol femenino. El fútbol femenino es una mentira", aseguró García en un comentario que ha levantado muchas críticas.

Anoche, José María García quiso aclarar sus palabras en la Cadena Cope.

"He cometido un error por no aclarar debidamente que el fútbol femenino es una mentira, pero que las chicas no. Es posible que tenga parte de culpa y pido perdón a las chicas por no razonar el comentario que sigo manteniendo. El fútbol femenino es una mentira en su organización, pero lo acepto y admiro", indicó García.

"Yo no soy machista. Tengo una nieta que ojalá algún día sea deportista. Si en este país hay un defensor del deporte femenino he sido yo", explicó el periodista.

García carga contra el fútbol femenino

Estas palabras del periodista llegan después del gran revuelo que se formó por sus declaraciones sobre el fútbol femenino.

"¿Qué porcentaje de futbolistas de Primera División llegan desde el córner a la portería. No tienen fuerza", explicaba el locutor radiofónico

Ante la sorpresa de los entrevistadores el comunicador continuaba con su disertación haciendo un paralelismo con el tenis: "El número 50 del tenis mundial dejaría en 6-0 y 6-0 a la número 1".

Por último, García acababa ironizando sobre la mejor entrada de la historia del fútbol femenino en España: "Han metido 70.000 espectadores en el Wanda. Sí, 70.000 invitaciones. Y al domingo siguiente, 1.200", declaró.