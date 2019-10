"Usted habla de mentiras, ahora yo le diré una verdad..." Marta Corredera responde a la 'rajada' de José María García

Cruce de recados entre José María García y la futbolista del Levante Marta Corredera.

El periodista cargó duramente contra el fútbol femenino asegurando que "es una mentira". Además, no se conformó con eso, si no que afirmó que son las condiciones de las mujeres las que hacen más aburrido este deporte, y lanza una pregunta: "¿Qué porcentaje de futbolistas de Primera División llegan desde el córner a la portería. No tienen fuerza".

Unas palabras que, como era de esperar, no han sentado nada mal dentro del fútbol femenino. Marta Corredera ha sido la primera en contestar a estas polémicas palabras. La futbolista de la Selección ha respondido a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Señor, usted habla de mentiras. Ahora yo le voy a decir una verdad: hemos venido para quedarnos. Al que no le guste, que mire para otro lado, pero que no moleste. Somos PERSONAS, ante todo. Respetamos y queremos que se nos respete. Fin."