Ecuador declara festivo nacional tras ganar a Alemania y clasificarse para los dieciseisavos del Mundial

La histórica victoria de Ecuador sobre Alemania en el Mundial de 2026 tendrá premio para todo el país. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó festivo nacional este viernes para celebrar la clasificación de la Tri a los dieciseisavos de final.

El mandatario anunció la medida a través de sus redes sociales poco después del triunfo por 2-1 ante el combinado alemán: "Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!", escribió Noboa en su cuenta de X.

Un día libre para todo el país

La decisión quedó recogida también en un decreto ejecutivo firmado desde Estados Unidos, donde el presidente se encuentra de viaje oficial. El documento establece "suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 26 de junio de 2026". Además, especifica que ese día festivo "no será recuperable".

La Presidencia ecuatoriana recordó que Noboa se encuentra en Estados Unidos hasta este viernes y aseguró que el desplazamiento se realizó sin utilizar el avión presidencial y con gastos cubiertos mediante recursos privados.

Remontada ante Alemania

La celebración llega después de uno de los triunfos más importantes de la historia reciente del fútbol ecuatoriano. La selección dirigida por Sebastián Beccacece derrotó a Alemania por 2-1 en Nueva Jersey gracias a los goles de Angulo y Gonzalo Plata, que remontaron el tanto inicial de Leroy Sané.

El resultado permitió a Ecuador clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial y desató la euforia entre los aficionados de todo el país sudamericano.

Segunda clasificación histórica

Con este triunfo, la Tri logra acceder por segunda vez en su historia a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Ecuador avanza desde el Grupo E junto a Alemania y Costa de Marfil, culminando una recuperación que parecía muy complicada tras las dudas generadas en las primeras jornadas del campeonato.

El premio deportivo se transformó rápidamente en una celebración nacional que el Gobierno ha querido convertir en festivo para que todo el país pueda disfrutar de un día histórico para el fútbol ecuatoriano.

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