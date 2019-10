Joaquín, sobre Cataluña: "Hay que estar unidos para que España no dé esta imagen"

Más información Barcelona y Real Madrid se niegan a jugar El Clásico en el Bernabéu, pero decidirá Competición

El capitán del Betis, Joaquín, ha hablado en rueda de prensa mostrando su tristeza por la situación vivida en Cataluña y añadiendo que los españoles deben permanecer unidos para no mostrar esa imagen al exterior.

El capitán del Betis, Joaquín, ha mostrado su opinión sobre lo ocurrido en Cataluña en los últimos días tras la sentencia del 'procés. "No me gusta entrar en esto, pero la violencia es lo último. Todo lo que estamos viendo es muy triste, lo más triste que podemos vivir los españoles. Hay que estar unidos para que españa no dé esta imagen", ha puntualizado el jugador en rueda de prensa.

El gaditano ha comentado también la reciente decisión de LaLiga de pedir la celebración del Clásico en el Santiago Bernabéu en vez de en el Camp Nou. "Cambiar el Clásico es una decisión entre la Liga y los dos clubes".

También ha hablado de Xavi

Sobre el exjugador del FC Barcelona Xavi Hernandez ha asegurado que tiene derecho a expresar sus ideas, como todo el mundo, pero sin faltar el respeto. "El respeto no se puede perder", concluía. Todo esto ocurre tras la polémica publicación del catalán en Instagram tras conocer la sentencia del 'procés'.