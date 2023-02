Joao Félix: "Vinícius no provoca, quizás le critican porque es mejor"

A Vinícius le ha salido un defensor inesperado: el portugués Joao Félix. Cedido por el Atlético al Chelsea el pasado mercado de invierno, el delantero cree que el brasileño no provoca a sus rivales: "Vinícius Júnior no provoca. Quizás lo critican porque es mejor que los demás. Porque hace regates que no hace el resto. Porque marca goles que otros no. Le diría que siga haciendo lo mismo", señala en una entrevista al diario 'AS'.

"La forma de competir de Simeone es sufrir en el campo, básicamente. No está mal, pero es diferente a la de otros entrenadores"

Y abunda sobre las críticas al brasileño: "No entiendo las críticas a Vinícius. Se está siendo injusto con él por los regates que hace. Vosotros decís que provoca, pero no provoca. Es su fútbol. El fútbol no es solo dar patadas o defender. El fútbol tiene que tener magia".

Cree que los regates no son provocaciones: "El fútbol de Vinícius es divertido. Me gusta y no entiendo las críticas. Ahora está en un muy buen momento y todo el mundo parece que está en contra de él. Cada vez hay menos regates, magia... Él hace regates, pero eso no es provocar".

También ha recordado su periodo como colchonero. Sobre estilo del Cholo: "La forma de competir de Simeone es sufrir en el campo, básicamente. Es sufrir, tener una oportunidad y marcarla. Es su manera de competir. No está mal, pero es diferente a la de otros entrenadores".

¿Regresará al Atleti con el Cholo?

¿Volverá al Atlético de Madrid este verano? "No sé lo que va a pasar en mi vida, tampoco se sabe lo que va a ser Cholo, como te digo, habrá que esperar hasta junio". También desvela por qué se quiso marchar del club madrileño: "Ya buscaba cambiar de aires hace un tiempo, porque fue difícil acostumbrarme a la forma de jugar. Salí porque ya estaba con la cabeza llena de tanto intentar y no poder. Creo que ha sido bueno para el Atleti y para mí también".

Joao Félix ha comentado en 'AS' su actuación con Portugal en el Mundial de Qatar y la polémica suplencia de Cristiano Ronaldo: "Su reacción fue muy buena para todos los demás porque nos transmitió confianza y una idea de que todos estábamos juntos. Fue muy bueno para nosotros. Nos extrañó un poco verle en el banquillo, aunque eso fue decisión del míster".