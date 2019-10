Javier Tebas: "Hacienda no se ensañó con Messi, pero se fue injusto con él"

Más información Rebajan la petición de cárcel para Xabi Alonso a dos años y medio

A Leo Messi le ha salido un aliado en el presidente de LaLiga. Javier Tebas ha asegurado que no hubo ensañamiento de Hacienda con Messi, pero que se fue injusto con el jugador azulgrana "porque él juega a fútbol y no se lee los contratos".

"Creo que no hubo ensañamiento, pero se fue injusto con él, como persona física. Porque Messi no firmaba los contratos. No leía de arriba a abajo lo que firmaba, porque entre otras cosas se dedica a jugar a fútbol y no a leer contratos. Yo tampoco leo todo lo que firmo, porque si lo hiciese estaría todo el día leyendo contratos y firmándolos, y no podría hacer nada más, ni tampoco venir a este acto", indicó Tebas.

Tebas defendió a Messi ante sus problemas con Hacienda

Y es que Messi lo pasó muy mal hace un par de años cuando Hacienda le requirió unos pagos importantes en liquidaciones de ejercicios, que le llevó a juicio y ser condenado por fraude.

El propio Messi reconoció en una entrevista que estuvo a punto de dejar España porque se sintió "maltratado".

"Yo creo que fue un problema administrativo y no penal", aseguró Tebas.