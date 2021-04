El presidente de la Liga Santander, Javier Tebas, ha comparecido en rueda de prensa después de celebrar una reunión con todos los clubes profesionales no invitados a la Superliga europea (todos menos Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid).

Junto a Tebas también han comparecido los presidentes de varios clubes españoles, como José Castro (Sevilla), Ángel Haro (Betis), Quico Catalán (Levante), Anil Murthy (Valencia) y Fernando Roig (Villarreal).

Javier Tebas ha vuelto a asegurar que el objetivo de la Superliga realmente no era salvar el fútbol: "O mienten o se equivocan... Florentino Pérez miente o se equivoca, pero destruye el fútbol".

"No es verdad lo que dice Florentino Pérez. El fútbol no se va a morir de aquí a 2024. El fútbol español tiene vida para muchos años. No hay que hacer ninguna medida excepcional. El fútbol español no ha pedido ninguna ayuda al Gobierno durante esta crisis y no hay ningún impago", asegura el presidenta de LaLiga.

"La Superliga está muerta"

"La Superliga está muerta, seamos realistas. Me parece hasta cínico", señala Javier Tebas tras las las salidas de la competición de los seis clubes ingleses, los tres italianos y el Atlético de Madrid.

"Lo negativo es el mensaje que se ha dado. No pueden decirnos que vienen a salvarnos de la ruina, porque no es cierto. Ni que no dañan las competiciones nacionales. Lo hacen, en lo económico y en lo deportivo. Si tan bueno fuera, no lo habrían hecho a escondidas", apunta Tebas.

"Con Florentino Pérez hace varios meses que no hablo y menos de esto, que lo estaban haciendo totalmente clandestino. Con Laporta hablé la semana pasada y me consta que el Atlético de Madrid no ha estado en ningún tipo de negociación clandestina por el asunto de la Superliga".

"Al Sevilla le gusta ganarse su estatus en el campo"

El presidente del Sevilla, José Castro, reconoce que su club "no ha sido invitado a la Superliga europea" , pero que "al Sevilla le gusta ganarse su estatus en el terreno de juego".

"El Villarreal es un club saneado que no va a necesitar recibir ningún tipo de ayuda", asegura su presidente, Fernando Roig.

"Laporta opinaba una cosa en campaña, luego otra, y ahora defiende la Superliga europea. El Barcelona tiene problemas más serios que enfrentarse con el resto de clubes españoles", ha contestado Tebas a la postura de Joan Laporta,