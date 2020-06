Isco: "Hemos ganado el partido más importante que quedaba, ha sido una noche redonda"

"Este era el partido más importante que nos quedaba. Nos ha salido una noche redonda. Hemos hecho un gran partido, muy completo y somos justos vecedores. Más que un esquema hay que destacar la actitud de los jugadores. Somos una piña, lo llevamos demostrando mucho tiempo y hoy lo hemos hecho ante un rival muy potente", afirmó.

El malagueño no escondió su felicidad al anotar un doblete. "He tirado dos veces y he metido dos goles. Estoy muy contento de ayudar al equipo en una noche especial y además en el Santiago Bernabéu contra Italia", añadió.

El jugador del Real Madrid también tuvo palabras por una de las acciones más brillantes sobre el césped este sábado, el caño que le hizo Marco Verratti. "Hay que quitarle importancia, son cosas que me pueden pasar a mí también", concluyó.