Intrigante respuesta de Neymar a los rumores sobre su petición de volver al Barcelona

Neymar utilizó sus redes sociales para responder a los rumores sobre su posible marcha del PSG. En las últimas horas, le han vuelto a relacionar con el Barcelona, algo que el brasileño no ha tardado en responder a su manera.

A través de tres imágenes publicadas en sus 'Stories' de Instagram, Neymar muestra a su hijo Davi Lucca con distintas caras, poniendo distintos mensajes en cada una de las imágenes.

"Yo mirando 'falsas llamadas' y 'fake news'", "Cuando me enfado con las mentiras" y "cuando los falsos amigos me vienen a hablar y yo pongo cara de no saber nada". Esos son los mensajes que escribió el brasileño, en alusión a estas informaciones sobre su futuro.