Iniesta: "Valdés está viviendo una situación muy difícil"

Iniesta ha comparecido en rueda de prensa, y no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de Valdés y su no convocatoria: "Evidentemente que me hubiese gustado tener a Valdés en la selección, porque está viviendo una situación muy difícil desde hace un tiempo, y solo él sabe la situación que atraviesa", ha declarado.

Además, ha opinado acerca de la decisión de Del Bosque: "Creo que hubiese sido un estímulo para él, pero es el seleccionador el que toma esas decisiones y el que cree quien son los que tienen que estar aquí. Al final creo que es una reflexión muy interesante", ha concluido.