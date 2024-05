La imagen de la vergüenza en la RFEF: las jugadoras del Barça se pusieron las medallas ellas mismas

Algunas jugadoras del FC Barcelona no dieron crédito a lo sucedido este sábado en el estadio de La Romareda (Zaragoza) en el que se proclamaron campeonas de la Copa de la Reina tras avasallar 8-0 a la Real Sociedad.

Paralluelo: "Es una broma, es una broma..."

Las futbolistas azulgranas, en especial Salma Paralluelo, no se terminaban de creer que tuvieran que ser miembros de su propio staff los que le hicieran entrega de las medallas de campeonas a la plantilla culé. Así fue, y es que la delantera internacional por España repitió en varias ocasiones: "Es una broma, ¿no?, es una broma", decía la protagonista del segundo gol de la tarde.

La RFEF (Real Federación Española de Fútbol) entregó una bolsa con las medallas a los miembros del staff del Barça y estos comenzaron a ponérselas a las jugadoras, que decidieron tirar de ironía ante las cámaras y simular una entrega entre ellas mismas.

La imagen también se repitió en la Copa del Rey

La imagen, que ha sorprendido a muchos, también se repitió en la final de la Copa del Reycon los jugadores del Athletic, más concretamente con Muniain, capitán del equipo, que tras levantar el trofeo delante del rey de España en el palco de La Cartuja, bajó al campo junto a sus compañeros y entre medias un miembro del Athletic le colocó rápidamente la medalla.

No obstante y pese a que no sea ni mucho menos la forma de abordar un momento de celebración, desde la Federación aseguran que así es el protocolo desde hace tiempo, no les falta razón porque ya se ha visto previamente en hombres y mujeres. En cambio, este proceder se ha visto interrumpido en ciertas ocasiones, por ejemplo en la final de esta misma competición hace dos años, cuando sí hubo entrega de medallas, y también en la final de la Supercopa de España femenina en 2024 ¿Por qué ahí sí? No se sabe...

Una cuestión de retransmisión televisiva...

El ente federativo explica, según 'AS', que este protocolo es así por un tema de tiempos en la retransmisión televisiva, y es que parece que los clubes finalistas también han acordado previamente que en vez de que los ganadores suban al palco a ser condecorados uno por uno, solo suba el capitán/a, levante el trofeo y baje al césped con sus compañeros, que ya se habrán repartido las medallas entre ellos.

Esta decisión, obviamente, no gusta en el mundo del fútbol, tampoco entre los aficionados, muchos de ellos incluso han decidido tomárselo a broma e ironizar sobre lo vivido ayer, en este caso, en la Romareda: "De cara a la próxima final de copa y para evitar polémicas, la Federación está meditando darle 50€ a cada jugadora y que se compren ellas las medallas", dijo un usuario en 'X'.

Goleada y sexta de las últimas ocho

En lo futbolístico pasó lo de (casi) siempre, el Barça pasó por encima de su rival, que en este caso fue la Real Sociedad, endosando una goleada de escándalo (8-0) con doblete de Batlle, Graham, Caldentey y tantos de Paralluelo y Pina. El club catalán ha conquistado con esta seis de las últimas ocho ediciones de la Copa de la Reina. Esta temporada ya han conquistado la Liga F aventajando en estos momentos en 18 puntos al Real Madrid (2º) y además disputarán la final de la Champions ante el Lyon.

