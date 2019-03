Íker Casillas no cierra la puerta a jugar en la MLS en un futuro

EL PORTERO ESTÁ FELIZ EN OPORTO

Íker Casillas ha expresado su felicidad en su club actual, el Oporto, gracias a "un equipo lleno de personas fantásticas". El portero aseguró que está feliz en Oporto, pero no cierra la puerta a jugar en Estados Unidos en un futuro, debido a que tiene muy buenas referencias de la MLS. "Me parece que ha ido creciendo mucho el fútbol y eso es muy bueno (...) ¿Por qué no?", respondió Casillas.