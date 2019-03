El hijo de Villar, acusado de extorsión y apropiación en Sudamérica

Dirigentes de varios clubes de la Primera División uruguaya declaran como testigos en el caso que investiga una denuncia interpuesta en 2013 por varios equipos y por la Mutual Uruguaya de Futbolistas, que denunciaron la existencia en la Conmebol de una "organización criminal" que se apropiaba de dinero que tendría que ir a parar a clubes, jugadores y a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Acusan a la Conmebol

El fiscal del crimen organizado Juan Gómez expresó que en la ronda de declaraciones "aparece reiteradamente" el nombre de Gorka Villar, hijo del presidente de la RFEF, "como asesor de la Conmebol".

"Actualmente es persona mencionada por varios de los presidentes de los clubes", agregó el fiscal del crimen organizado. El pasado 9 de septiembre, el diario uruguayo La República publicó que la mayoría de los declarantes dijeron que fueron "extorsionados y presionados" por Gorka Villar para que los clubes no denunciaran penalmente, en la justicia ordinaria, los hechos presuntamente ilícitos relacionados con la Conmebol.

Consultado sobre si esos testigos declararon haber sido extorsionados por Villar, Gómez, sin entrar en detalles, señaló que "en algún caso sí". Asimismo, preguntado sobre si esas supuestas presiones eran para que los clubes no presentaran denuncias, el fiscal confesó que "sí", que son "el único motivo, para no instruir la denuncia".

No obstante, en 2014 la Mutual quedó como única denunciante después de que los clubes presentaran escritos anunciando que no ratificarían la denuncia. Actualmente, con residencia en Asunción (Paraguay), el director general de la Conmebol "todavía" no está siendo investigado, destacó Gómez, pero afirmó que "es probable" que acabe siendo llamado a declarar en Uruguay.

Los clubes que pusieron la denuncia, en diciembre de 2013, y que la retiraron cuatro meses después fueron siete: Juventud, Rentistas, Atlético Cerro, El Tanque Sisley, Cerro Largo, Racing y Miramar Misiones.

El presidente del Juventud, Yamandú Costa, aseguró que los clubes denunciantes fueron amenazados con ser excluidos de toda competición oficial y de la órbita de la FIFA. Preguntado por si era Villar quien ejercía esas presiones, el dirigente de Juventud dijo: "Sí, entre otros".

El dirigente indicó también que Villar y Figueredo, expresidente de la Conmebol, "lideraron el proceso de formación" de un Comité de Disciplina de ese organismo, que antes no existía, "sin el debido proceso".

Costa expresó su indignación por que ese Comité separó de sus cargos a los presidentes denunciantes, quitándoles la posibilidad de firmar cualquier documento y de representar a sus clubes. "El argumento que dieron fue el de tomar medidas precautorias", indicó Costa, que lamentó que con esa acción separaron a los demandantes para evitar que interfirieran en la denuncia "mientras los acusados de malversar fondos seguían en sus cargos".

Una denuncia hecha por clubes

Respecto a los clubes denunciantes, el dirigente comentó que el Peñarol participó en todo el proceso previo a la interposición de la demanda, pero al final no se sumó porque "recibió amenazas directas" de no jugar la Copa Libertadores que comenzaba en enero.

Por su parte, el presidente del Racing, Raúl Rodríguez, indicó que "personalmente no" recibió presiones de Villar, pero sí "del entorno de la Conmebol y de los integrantes de la Comisión de Disciplina".

"No podíamos ingresar en la AUF ni participar en reuniones con otros presidentes", expresó Rodríguez, que manifestó que fue cuando empezaron las amenazas de ser excluido como club de las competiciones cuando decidieron retirar la denuncia. "Uno no puede arrastrar a toda la institución", dijo al respecto.

En Asunción, el director de Comunicaciones de la Conmebol, Néstor Benítez, evitó tratar el tema y se limitó a manifestar que, tras las reuniones del Comité Ejecutivo de este organismo llevadas a cabo el pasado fin de semana para tratar diversos temas, la organización ofrecerá una conferencia de prensa, aunque no especificó ni el motivo ni el día.

La República matizó en su información que esos supuestos capítulos de presiones y extorsiones fueron realizados por los exvicepresidentes de la FIFA Julio Grondona (ya fallecido) y Eugenio Figueredo, actualmente detenido en Suiza por el caso de corrupción que afecta al organismo, y por el abogado español Gorka Villar.

No obstante, la Justicia uruguaya señaló en julio que apelará a los "mecanismos de cooperación internacional" para poder interrogar en el marco de esta causa de supuesta estafa y lavado de dinero al uruguayo Figueredo, denunciado en su momento por los clubes y la Mutual.

En diciembre de 2013, la Conmebol consideró que las acusaciones de varios clubes uruguayos contra el manejo del dinero en la organización eran una "campaña de descrédito" para obtener los derechos televisivos de las competiciones continentales.