Higuaín no renovará su contrato con el Nápoles

Higuaín no renovará con el Nápoles. El delantero argentino termina su contrato en 2018 y Nicolás Higuaín, su propio hermano y también su agente, ha afirmado que no ampliará su relación contractual "bajo ninguna circunstancia". "Llegamos al Nápoles con un proyecto de Champions, de campeones y la respuesta del club no fue la adecuada. Están en su derecho de pedir la claúsula de rescisión, pero nosotros optaremos por no renovar el contrato".

Nicolás Higuaín también ha asegurado que "en estas condiciones, vamos a respetar el contrato que tenemos con el Nápoles, pero no lo vamos a renovar bajo ninguna circunstancia". Eso sí, destaca que el delantero "es súperprofesional" y que "seguirá dando el máximo".

Así, Higuaín quedaría libre en 2018, aunque estas declaraciones disparan aún más el rumor de una posible venta en verano. El Atlético de Simeone estaría interesado en el argentino, aunque faltarían muchos detalles por concretarse. De momento, el agente de Higuaín ha dado el primer paso.

"Voy a empujar a Higuaín para que siga en la selección"

El hermano de Higuaín también habló sobre la posible marcha del 'Pipita' de la selección de Argentina: "Le voy a empujar a muerte para que siga. Él, Messi y Kun Agüero son los únicos que pueden revertir esto. Leo es muy influyente en el grupo y es el líder para ganar el próximo Mundial".