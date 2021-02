Héctor Bellerín denuncia la homofobia en el fútbol: "Es imposible que un futbolista se declare homosexual, algunos aficionados no están preparados"

Héctor Bellerín, futbolista del Arsenal, ha explicado en una entrevista al diario The Times que el mundo del fútbol no está preparado para que un futbolista declare su homosexualidad.

"Es imposible que un futbolista se declare homosexual. Algunos aficionados no están preparados. En el rugby los hinchas lo acabaron respetando, pero la cultura del fútbol es diferente. Revelar que eres homosexual puede ser muy desagradable", ha indicado Bellerín.

El futbolista del Arsenal también ha desvelado los insultos homófobos que ha recibido por su aspecto físico.

"La gente me ha llamado lesbiana por dejarme el pelo largo y he recibido otros muchos insultos homófobos, algunos en los estadios, pero la mayoría de ellos en las redes sociales. He aprendido a protegerme de ello, pero puede llegar a afectarte", reconoce Bellerín.

Héctor Bellerín admite que esos insultos han llegado a afectarle en algunos momentos: "De vez en cuando tienes dudas. La gente debería poder expresarse, se es más feliz así".