Hazard pide perdón por las risas tras el Chelsea - Real Madrid: "No era mi intención ofender"

El futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, ha emitido un mensaje en Instagram para pedir perdón a la afición del club blanco por sus risas tras el Chelsea - Real Madrid sobre el césped de Stamford Bridge: "He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. Hala Madrid!".

El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League tras perder 2-0 en Londres y la imagen distendida del futbolista belga Eden Hazard con sus excompañeros no ha gustado al madridismo. Sin ir más lejos el padre de Thibaut Courtois, Thierry Courtois, le ha afeado al belga su actitud: "Lo que hizo Hazard es poco profesional. No es inteligente por su parte y es doloroso para los seguidores". El belga fue también protagonista de los memes del partido.