El exjugador del Chelsea, Eden Hazard, ha sido el fichaje más sonado y esperado por el Real Madrid a lo largo del verano y está llamado a liderar el ataque de los blancos junto a Benzema, con el que demostró una especial conexión, además de esperanzadora en su último partido.

Los pequeños y buenos detalles en su debut con el Real Madrid ante el Bayern de Múnich no eran suficientes y al belga se le pedía algo más. Se le pedía gol y el nivel que le había posicionado como uno de los mejores del mundo. Contra el Salzburgo lo demostró.

"Estoy muy orgulloso de marcar. Es un partido amistoso, pero nuestro objetivo es estar listos para el Celta. Sabemos que todavía es pretemporada pero da confianza", aseguró el jugador belga tras el encuentro.

Además, destacó sus ganas de estrenarse con la camiseta blanca: "Cuando estás en el terreno de juego y si eres delantero quieres marcar. Llevo esperando este momento los últimos partidos y estoy muy contento", aseguró.

"Seguimos estando en pretemporada, pero estamos cogiendo energía, y aún tenemos diez días antes del primer partido oficial. Tenemos que concentrarnos. Queremos empezar LaLiga ya, por eso estamos entrenando mucho, practicando y convencidos de que va a ir bien", aseguró de cara a la incertidumbre que ha generado el equipo en los últimos partidos de pretemporada.

Por su parte, Zidane se quedó por encima de todo con el "esfuerzo" llevado a cabo por sus jugadores: "No es fácil hacer un partido así ante un equipo complicado. Hoy en día no hay equipos pequeños, si no estas metido te complican las cosas y hemos jugado serios, con intensidad. Hemos tenido más dificultad en la segunda parte porque ellos presionaron muy arriba pero estoy contento por haber ganado y porque los chicos han hecho un esfuerzo importante", añadió.