Gündogan señala directamente a Araújo tras la eliminación del Barcelona

El futbolista Ilkay Gündogan no se mordió la lengua tras la eliminación del Barcelona a manos del Paris Saint-Germain: "Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil".

Es el quinto año consecutivo que el conjunto azulgrana se queda fuera de las semifinales de la Champions League. Los de Xavi cayeron 1-4 en Montjuich ante los de Luis Enrique en una eliminatoria que se vio marcada por la expulsión de Ronald Araújo en el minuto 30 de partido: "Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido".

"Yo no sé si toca el balón o no... yo no sé si llegaba Cubarsí o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol"

"Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno", analizó el alemán de ascendencia turca para CBS Sports tras el partido. Gündogan señaló directamente a su compañero uruguayo, quien fue expulsado tras llevarse por delante a Barcola: "Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... yo no sé si llegaba Cubarsí o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol".

Gündogan también criticó a la zaga del Barcelona en el gol de Vitinha desde fuera del área: "Otro error. Hay que salir a cerrarlo. No hay que dejarle chutar. ¡Estaba libre! No es nada que no hayamos entrenado. El jugador más próximo al balón tiene que saltar a cerrar. Era un tres contra tres después del córner, llega Vitinha... hay que ir a por él. Nadie salió y si lo hizo, fue tarde".

Acciones decisivas

"Lo importante son las acciones decisivas. Las cruciales. Ahí es donde ganas o pierdes. Por desgracia, hoy nos han castigado", apostilló.

El alemán también reclamó un posible penalti que le hicieron en la segunda parte del encuentro, cuando el marcador era 1-3 en contra del Barça, pero el árbitro y el VAR no vieron nada punible porque entendieron que el jugador se tropezó con su propia pierna de apoyo.

"Creo que merecía un penalti. Estaba corriendo y el rival claramente me bloqueó. Le dije al árbitro que era penalti y en lugar de eso me sacaron una tarjeta amarilla", protestó.

Ya rajó tras el Clásico de Liga

Esta no es la primera rajada de Gündogan desde que llegó al Camp Nou. Cuando el Real Madrid ganó en Montjuic en el Clásico liguero en octubre, el alemán ya puso el foco de atención en la actitud de sus compañeros: "Me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema".

