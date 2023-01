Guardiola: "Si el Barcelona me llama, iré a Barcelona"

Pep Guardiola y Mikel Arteta, maestro y alumno, frente a frente en la Premier League. Manchester City y Arsenal se ven mañana las caras en la FA Cup inglesa y ambos entrenadores españoles se han referido el uno al otro en sus respectivas ruedas de prensa.

Sin embargo, Guardiola ha dejado el titular de la jornada en Inglaterra. Al hablar del que fuera su segundo, el técnico catalán dejó una frase que va a dar que hablar: "Si estoy entrenado aquí, donde sea y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club". Cabe que recordar que Pep tiene contrato en Mánchester hasta 2025.

Arteta era su 'segundo' en el City

En la misma comparecencia, el de Sampedor habló del momento en el que Arteta, anteriormente su segundo en el City, rompió con él para ponerse a los mandos de los 'gunners': "Marcamos muchos goles y él siempre saltaba y celebraba, excepto contra un equipo. Yo saltaba, celebraba, me giraba y él estaba sentado. Era el Arsenal. Entonces me di cuenta: 'A este chico le gusta el Arsenal'. Todo el mundo tiene sueños y sé que se fue a su club, al club que soñaba. Era seguidor del Arsenal por el hecho de jugar allí, era capitán y amaba ese club. No quise oponerme. La vida es demasiada corta. Hay que volar".