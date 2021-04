El golazo de Paula Murillo, la única niña que juega en el benjamines del CF Campanario

No se pierdan el golazo de la jornada. Lo ha marcado una niña de 9 años, la única en un equipo de niños. Paula Murillo se regateó a todos los rivales y marcó un gol que firmaría cualquier estrella. La propia Paula Murillo ha explicado su acción a Antena 3 Deportes: "Me la pasé un amigo mío y regateó a todos. Tiré con la puntera dentro del área. Yo pensaba que no lo iba a meter, pero ya al llegar al área confiaba".

Esta niña extremeña tiene solo nueve años juega en un equipo de niños, el benjamines del CF Campanario, y lo hace igual de bien que el futbolista al que siempre ha admirado: Cristiano Ronaldo.

Paula Murillo, más a lo Messi que a lo Cristiano, hizo este golazo en el que deja atrás a cinco de los siete jugadores de campo del equipo rival y con la puntera bate al portero. Su madre en cambio tenía claro que marcaba, que lo iba a meter y que se lo iba a dedicar.

"Llevo practicando desde pequeñita, desde los 4 años", dice esta pequeña muy grande.