Godín: "Messi dio al Barça un plus arriba"

Diego Godín, defensa del Atlético, lamentó la derrota encajada ante el Barcelona, del que reconoció que "aprovechó mejor sus ocasiones" y que mejoró definitivamente con la entrada en la última media hora del argentino Leo Messi. "El resultado es el que es. El Barcelona aprovechó sus ocasiones y nosotros no pudimos hacerlo. No hay que justificarse. Hay que mirar hacia adelante", indicó el central.

Diego Godín subrayó que la posesión es el punto fuerte del Barcelona a pesar de los intentos del cuadro rojiblanco, por medio de la presión, de evitar que su rival no tuviera la pelota. "¿Cuándo no tiene el Barcelona el balón? Es su punto fuerte", resumió el uruguayo, que destacó la aportación al final de Messi para el Barcelona.

"Nos duele perder. Jugamos contra el Barcelona, no contra un jugador particular, pero es verdad que Messi les dio un toque y un plus más en la parte de arriba y ya está", concluyó.