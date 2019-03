García Pitarch, tajante: "Paco Alcácer no está en venta"

El director deportivo del Valencia CF, Jesús 'Suso' García Pitarch, ha asegurado que el club "no quiere vender" a Paco Alcácer y de esta forma tan tajante ha dado por inviable cualquier opción de salida del delantero, ante el posible interés del FC Barcelona, si bien si ha dejado la puerta abierta al portero Diego Alves.

"Hemos hablado con Paco y le hemos dicho que el Valencia no tiene la disposición de que sea vendido. Se lo he explicado con claridad, él lo tiene claro y no me ha trasmitido nada de inquietud, nerviosismo o que quiera irse del Valencia. Y el Valencia no quiere vender a Paco Alcácer", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido no quiso alimentar ningún debate o tertulia. "La postura del club es muy clara. Lo dijo la presidenta ante 1.058 peñistas y no admite ningún tipo de interpretación distinta. Dijo que el Valencia no quiere vender a Alcácer", reiteró al respecto.

Por otro lado reconoció que la situación del portero Diego Alves, también situado en la órbita del FC Barcelona si se produce antes la salida de Claudio Bravo, es "diferente". "En febrero sus agentes me trasladaron su interés de que su contrato se elevara hasta los topes del club porque el presidente Salvo así lo había prometido", comentó.

Le abren la puerta de salida a Diego Alves

"La situación no es la adecuada para proceder a esa situación y la situación que trasladamos a Diego es la de permitir que escogiera un club donde pudiera jugar y donde pudiera ser retribuido debido a su capacidad y exigencia, el Valencia hoy no puede satisfacer las exigencias del jugador. Dicho con naturalidad y sin que haya ninguna doble interpretación ni falta de profesionalidad ni implicación", comentó.

Además, aseguró que Alves es de los mejores porteros del mundo y que querrían retenerle, aunque no con sus exigencias. "Es un gran jugador para nosotros, pero los traspasos y contratos han producido una descoordinación y que algunos jugadores sientan que no tienen el mismo trato. Diego tiene nuestro respeto, cariño, y no hay más que eso. Si se quisiera quedar sería una gran noticia, pero entiendo que pueda tener el irse en su cabeza", concluyó.

Quieren rebajar el 'fair play'

La salida de Alves o de algún otro jugador ayudaría a rebajar la masa salarial y a entrar dentro de un 'fair play' financiero que exceden en estos momentos y les impide inscribir a los nuevos fichajes. "Los cuatro jugadores fichados todavía no pueden ser inscritos. La realidad es que necesitaríamos reducir en un importe significativo el límite que estamos excediendo para poder inscribir a los jugadores y en su caso fichar un central. Si no sale alguno de los centrales que hay en plantilla, no podremos firmar un central", argumentó.