Cristiano, Messi, Neymar y Mbappé, entre los candidatos a levantar el Balón de Oro 2017

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, el medio español Francisco Alarcón "Isco", también del cuadro blanco, y el atacante francés Kylian Mbappé, del París Saint-Germain, integran la lista de 30 candidatos al Balón de Oro de 2017, anunció en su última tanda la revista "France Football".

A ellos, se unieron el medio belga Eden Hazard, del Chelsea, y el defensor italiano Leonardo Bonucci, del Milan. El resto de los 25 nominados se fueron divulgando en la jornada de hoy en otras cinco tandas. La quinta fue integrada por el argentino del Barcelona Leo Messi, el uruguayo del París Saint-Germain Edinson Cavani, el francés del Real Madrid Karim Benzema, el gabonés del Borussi Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang y el alemán del Bayern de Múnich Mats Hummels.

El colombiano Radamel Falcao (Mónaco), el alemán Toni Kroos (Real Madrid), el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), el senegalés Sadio Mané (Liverpool) y el italiano Gianluigi Buffon (Juventus) figuraron en la cuarta. También aparecieron a lo largo del día los nombres de los españoles David De Gea (Manchester United) y Sergio Ramos (Real Madrid), el belga Kevin De Bruyne (Chelsea), el polaco Robert Lewandowski (Bayern de Múnich), el inglés Harry Kane (Tottenham), el bosnio Edin Dzeko (Roma), el uruguayo Luis Suárez (Barcelona), el esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Los brasileños Coutinho (Liverpool), Marcelo (Real Madrid) y Neymar (París Saint-Germain), el belga Dries Mertens (Nápoles), el croata Luka Modric (Real Madrid), el argentino Paulo Dybala (Juventus) y el francés N'Golo Kanté (Chelsea) también figuran en la lista.

Entre toda esta terna, saldrá el nombre del ganador, que será desvelado en diciembre. El gran favorito en esta edición es el portugués Cristiano Ronaldo, que está a un solo galardón (2008, 2013, 2014 y 2016) de alcanzar los cinco del argentino Messi (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015).

