Dos personas han sido condenadas en Inglaterra a penas de cárcel por filtrar fotos de la autopsia realizada al futbolista argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente de avión el pasado 21 de enero cuando viajaba de Nantes a Cardiff para fichar por su nuevo equipo.

Ahora, el juez inglés Peter Crabtree ha condenado a dos miembros de una compañía de videovigilancia, la directora de la empresa, Sherry Bray, y el empleado Christopher Ashford a penas de 14 y 5 meses de cárcel, respectivamente. "Los dos fuisteis conducidos por una curiosidad mórbida. Habéis abusado de vuestras posiciones y el acceso que teníais de una manera muy atroz, al ver las autopsias y tomar fotografías y hacer capturas de pantalla", dice el juez.

La hermana del futbolista, Romina Sala, así lo ha lamentado: "He visto fotos del cuerpo de Emiliano filtradas en Instagram y no puedo creer que haya gente tan malvadas y demoníacas que podría hacer eso [...] Me puse triste de que la gente hiciera bromas sobre esto. Nunca borraré esas imágenes de la cabeza. Mi hermano y mi madre no pueden olvidarlo. Es duro para mí vivir con esta imagen", sentenció.