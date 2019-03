La FIFA suspende 8 años a Joseph Blatter y a Michel Platini

El suizo Joseph Blatter y el francés Michel Platini, expresidentes respectivamente de FIFA y UEFA, han sido sancionados con ocho años apartados "de toda actividad relacionada con el fútbol, administrativa, deportiva o de cualquier tipo", según un fallo emitido hoy por el Comité de Ética de la FIFA.

La sanción entra en vigor "de forma inmediata" y es válida en los ámbitos nacional e internacional. Blatter deberá pagar además una multa de 50.000 francos suizos (unos 46.000 euros) y Platini otra de 80.000 (74.000 ?). El Comité de Ética señala que el pago de dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros) que hizo la FIFA a Platini en febrero de 2011, autorizado por Blatter, "no tenía base legal en el acuerdo firmado por ambos dirigentes el 25 de agosto de 1999".

"Blatter violó sus deberes"

"Ni en su declaración escrita ni en su audiencia personal" pudo Blatter demostrar "otra base legal" que justificase ese pago. Sus alusiones a un "acuerdo verbal" con Platini "no resultaron convincentes y fueron rechazadas" por la cámara del Comité de Ética que estudió el caso.

Esta instancia considera que Blatter "no mostró una actitud ética, no aplicó las reglas y regulaciones de la FIFA y demostró una ejecución abusiva de su posición como presidente", violando así el artículo 13 del Código Ético del organismo, sobre las reglas de conducta. Aquel pago a Platini violó además el artículo 20 del Código, relativo a la oferta y recepción de regalos u otros beneficios, y el artículo 19, que se refiere al conflicto de intereses.

"Al no colocar primero los intereses de la FIFA y al no abstenerse de hacer algo contrario a esos intereses, Blatter violó sus deberes fiduciarios y violó el artículo 15 del Codigo de Ética sobre la Lealtad", señala el fallo dado a conocer este lunes. Respecto a Platini, la cámara señala que no ha encontrado pruebas de que recibiese el pago "a cambio de la ejecución u omisión de un acta oficial en el contexto del artículo 21 del Código, relativo a los sobornos y la corrupción".

La larga lista de corrupción

Sin embargo, "su conducta sin una base legal" viola los mismos artículos referidos en el caso de Blatter: recepción de regalos, conflicto de intereses, lealtad y reglas de conducta. El francés no quiso declarar en persona la semana pasada ante el Comité de Ética, algo que sí hizo Blatter.

El suizo dimitió el pasado junio de su puesto de presidente de FIFA, pocos días después de ser reelegido, tras las investigaciones judiciales por presunta corrupción abiertas en Estados Unidos y Suiza contra dirigentes de la FIFA. Tanto él como Platini tenían decretada una suspensión provisional, suspensión que impidió al francés presentarse como candidato para suceder a Blatter en las elecciones que se celebrarán el próximo febrero en Zúrich (Suiza).