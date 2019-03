Fernando Torres: "Quiero seguir en el Atleti y si el club piensa igual será sencillo"

Mi ilusión y mi sueño es ganar títulos con el Atlético

El delantero del Atlético de Madrid, Fernando Torres, vive un momento dulce en su carrera, y no piensa en moverse del club de sus amores. "No es un secreto que yo quiero seguir en el Atleti, en mi club, y cuando nos sentemos a negociar, si el Atlético piensa de la misma manera, todo será sencillo", ha afirmado el atacante.

Su único desdeo, es ganar de rojiblanco: "Me siento bien, con fuerza de poder jugar un partido sí y otro también, de hacer una temporada completa y de ser importante en un equipo que puede ganar títulos. Esa es mi ilusión, mi sueño, poder dentro de unos años mirar atrás y ver que he podido celebrar con los aficionados un título, que he visto como aficionado cuando era niño y cuando estaba en otros equipos, y me encantaría tener ese recuerdo como jugador", ha explicado.

Sobre volver a la Selección, lo tiene claro: "Yo nunca dejo la selección, porque a mí me ilusiona como el primer día", pero no es su objetivo: "Tengo otras prioridades, como es hacerlo bien en mi club y poder jugar de forma constante, y el trabajo ya veremos si permite volver a la selección. No es algo que hoy en día vea posible", asegura.

El de Fuenlabrada, refiriéndose a su compañero Jackson Martínez, ha opinado que es "maravilloso" cuando tu entrenador te da "confianza" a pesar de que las cosas no salgan del todo bien y ha añadido que no hay "ninguna duda" sobre el colombiano. "Recuperará esa confianza y será el goleador que ha sido durante estos años", ha finalizado.