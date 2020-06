Fernando Torres: "Mi mayor triunfo es vestir esta camiseta delante de esta afición"

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, explicó que su "mayor triunfo es vestir esta camiseta delante de estos aficionados", destacó "el honor" de haber hecho el saque del primer partido del estadio Wanda Metropolitano y habló de la "responsabilidad de traer el alma del Calderón" al nuevo campo.

"Para mí, personalmente la satisfacción que es vestir esta camiseta delante de estos aficionados y sentir el cariño que me tienen es sin duda mi mayor triunfo. Ha sido una fiesta para los atléticos, han disfrutado de un estadio que no hubiera sido posible sin ellos, sin los otros y sin los que han pasado años anteriores para que el club esté donde está", dijo sobre el nuevo estadio.

Torres destacó a la afición: "Todos están orgullosos y felices. Para todos ha sido extraño entrar al campo y verlo lleno. Parecía una final. Aún no lo veíamos como nuestra casa. Ahora será más fácil, porque empezamos a tener recuerdos. Al escuchar a la afición empezamos a hacerlo más nuestro. Lo más importante es el resultado. Todo es más bonito cuando se gana. Empezamos con buen pie y a soñar con vivir grandes noches".

También expresó la "responsabilidad de traer ese alma del Calderón y del Metropolitano antiguo a este estadio". "Poder ser partícipe de esto es un honor y una responsabilidad", añadió el atacante, que señaló que es "difícil quedarse" con un solo momento de lo vivido en la inauguración del nuevo estadio rojiblanco.

"Me ha encantado ver a la afición contenta y feliz. Me ha encantado escuchar nuestro himno en el nuevo estadio, ver a muchas leyendas del club que nos han acompañado, muchos mensajes de atléticos que eran reacios al cambio en un principio y ahora se dan cuenta de que es mejor para todos...", valoró.

Con el Calderón en mente

"El Calderón nunca se va a olvidar y lo tenemos que traer aquí. El primer gol que se va a quedar para la historia, la afición cantando el nombre de sus jugadores y que esa conexión que ha hecho que podamos competir existe. Ahora somos casi 20.000 personas más en nuestra casa y tenemos que ser más fuertes que antes incluso", dijo.

"Todo lo vivo muy intensamente, porque el último año del Calderón y este nuevo comienzo del estadio son momentos que van a quedar para la historia. Los recordaremos para siempre. Ha sido un honor poder estar (en el saque de honor) con José Eulogio (Gárate) y con un chico de la cantera, que ojalá veamos con el primer equipo", repasó.

"Otro premio que me llevo. Son recuerdos para siempre. Lo más importante es el resultado, la gente ha disfrutado, se ha quitado un peso de encima con el gol de Griezmann y a partir de ahí es un día que no voy a olvidar nunca", añadió Torres, que insistió en que "en los últimos años o meses" ha aprendido "a vivir cada partido y cada año como si fuera el último y no pensar en lo que viene después".

"Hubo momentos en que pensé que no iba a estar aquí"

"Eso me ha ayudado a disfrutar del día a día y sobre todo a disfrutar algo que no sé si en uno, dos o diez años voy a echar mucho de menos: vestir esta camiseta y jugar delante de esta afición. Seguramente hubo momentos que pensé que no iba a estar aquí, otros con la certeza de que sí iba a estar", recordó.

Torres sólo ha jugado uno de los cinco partidos de este curso como titular. "Nunca ha sido fácil desde que empecé. Cuando empecé en el Atleti tenía a Kiko, a Salva; en la selección a los mejores, en Inglaterra a los mejores... La competencia es lo que me ha hecho siempre hacerme más fuerte, sobreponerme a las dificultades y acabar jugando. Y ha sido así en esta segunda etapa en el Atleti", valoró.

"Al final, por mi tesón y cabezonería he terminado jugando y espero que este año sea así. Quiero ser importante. Siento que puedo jugar, que puedo competir. El día que vea que no es una opción real hablaremos de otra cosa, pero yo quiero entrenar para jugar el domingo y, si no juego, entrenar para jugar el siguiente domingo. Por no jugar un partido, dos o tres no voy a bajar los brazos".