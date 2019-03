Ferguson advierte a Guardiola de que "el fútbol inglés no es fácil"

El escocés Sir Alex Ferguson, antiguo entrenador del Manchester United, ha advertido a Pep Guardiola, quien tomará las riendas del Manchester City la próxima temporada, de que "el fútbol inglés no es fácil". En una entrevista con la cadena británica Sky Sports, Ferguson, de 74 años, cree que el técnico catalán "tendrá éxito" en Inglaterra, pero duda que pueda repetir en los 'citizens' el éxito que vivió en el FC Barcelona.

"No hay ninguna duda de que Pep tiene una ética de trabajo fantástica, y es lo que pide en cada una de sus sesiones de entrenamiento", dijo el escocés, considerado como uno de los mejores técnicos de la historia.

"El Manchester City ha dado un golpe maestro fichándolo, pero no le será fácil, el fútbol inglés no lo es. Todos los entrenadores extranjeros que han dirigido en Inglaterra han dicho lo mismo. Arsene Wenger habló de eso unos meses después de su llegada, lo mismo que José Mourinho", continuó Ferguson.

El extécnico, en el banquillo del United desde 1986 hasta 2013, no tiene ninguna duda de "Pep tendrá éxito" en el City, pero no cree que sea capaz de "repetir lo que hizo en el Barcelona". "Pep será un éxito, pero no creo que pueda repetir nunca lo que hizo en el Barcelona, ellos eran los mejores", sostuvo Ferguson, ganador de 13 Premier League, dos Ligas de Campeones, cinco FA Cup, cuatro Copas de la Liga, 10 Community Shield, una Recopa, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes con los 'diablos rojos'.

El pasado 1 de febrero el Manchester City anunció la contratación a partir de la próxima temporada y durante tres campañas de Guardiola, actual técnico del Bayern Múnich, en sustitución del chileno Manuel Pellegrini.