Ernesto Valverde: "Seguimos primeros y lo seguiremos siendo la semana que viene"

Ernesto Valverde comentó sobre el recorte de su ventaja sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, de ocho a seis puntos tras el empate del FC Barcelona en San Mamés que "la situación" en LaLiga es que su equipo "sigue primero y seguirá primero la semana que viene".

"Hay semanas en las que sumas mucho y otras menos. Esto es largo y hay que llegar al final", comentó el técnico barcelonista después de admitir que al Barça le "faltó claridad en momentos determinados" del encuentro para crear ocasiones claras de gol a pesar del "paso al frente" que dieron tras el descanso.

"En el primer tiempo no terminábamos de llegar y en el segundo salimos decididamente a meterles atrás, pero no tuvimos demasiadas opciones. A veces ese punto de lucidez es decisivo, pero sin olvidarnos que jugábamos con mucho espacio a la espalda y con un jugador como Williams que no es lento", explicó.

"Estábamos cerca de la finalización, pero no acertamos y estábamos expuestos a sufrir un percance en una jugada a la contra. De hecho ha habido una clarísima que nos ha salvado Marc con una gran parada", añadió Valverde.

Acerca de su rival, el extécnico del Athletic comentó que el conjunto rojiblanco estuvo "en la línea que está haciendo últimamente en San Mamés, con intensidad". "Nosotros hemos estado más cerca de la portería y sin embargo ellos han tenido la más clara", incidió Valverde.