Ernesto Valverde: "Si me dan a elegir, prefiero el formato anterior de la Supercopa, pero es la Federación la que decide"

El técnico vasco del FC Barcelona Ernesto Valverde aseguró en la víspera de su enfrentamiento de Supercopa de España frente al Atlético de Madrid que se le hace "extraño jugar cuatro partidos" y que si tuviese elección "preferiría el formato anterior" aunque es consciente de que es "la Federación la que decide".

"Te voy a dar un dato objetivo. Es mi quinta Supercopa. En las tres primeras me tocó jugar el segundo partido en casa del rival. En las otras dos, me tocó una vuelta en casa y otra en campo neutral. Se me hace extraño jugar con cuatro, pero es lo que hay. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, pero es la Federación la que decide" confesó sobre al cita en Arabia Saudí.

Respecto a si le agradaba más el anterior formato señaló: "No sé. Siempre ha sido el primer título de la temporada, el que abre la temporada y a mí me parecía que estaba bien. Veremos. Lo valoraremos una vez que pase. Lo que está claro es que los partidos son atractivos para el público y hay gran expectación. Al final, desde el punto de vista deportivo, campeón de Liga sólo hay uno y campeón de Copa sólo hay uno" reflexionó.

En base al revuelo que ha levantado la nueva Supercopa Valverde afirma saber que tiene "mucha resonancia lo que pasa", pero advierte: "Hay que tener en cuenta que el fútbol en el que estamos metido es una industria. Se buscan ingresos, que es por lo que realmente estamos aquí. También pasaba en Marruecos. No es lo mismo que jugar en casa, pero aquí estamos"

Sobre el estado del equipo incidió en la importancia de traer muchos jugadores con el fin de "prever" al no saber "cuanto tiempo" estarán en el país de Oriente Medio. "Todos hemos hecho lo mismo. Hay que entrenar también. En cuanto al Atlético, sabemos que no hay partidos fáciles contra ninguna. Contra los rivales que hay aquí, menos. Puede pasar cualquier cosa".

Valverde además afirmó con respecto al duelo frente al conjunto colchonero que pese a ser "un formato absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados. El que gane mañana, pasa a la final. Nos lo tomamos como un partido de Liga en el que queremos la victoria. Sabemos cómo son los partidos contra el Atlético".