Enrique Cerezo: "El VAR quita emoción al fútbol y desprestigia al árbitro de campo"

Más información Dembélé se pierde El Clásico al recibir dos partidos de sanción

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, no parece ser un gran entusiasta del VAR a tenor de sus últimas declaraciones sobre el sistema de videoarbitraje.

"El VAR quita emoción al fútbol y desprestigia al árbitro de campo. Yo lo dije desde el primer día, el VAR no me gusta porque le quita la emoción al fútbol. Puede ser más justo o menos justo, pero le quita la emoción al fútbol. Antes teníamos un problema para mucha gente que era el árbitro y ahora tenemos dos que son el árbitro y el VAR, y probablemente tengamos un tercero que sean los operadores del VAR. Pero bueno, si la gente quiere el VAR, todos encantados con el VAR; yo no tengo ningún problema", aseguró Cerezo.

"No creo en los raseros, los árbitros suelen ser justos. Pero luego..."

El dirigente rojiblanco también se mostró muy crítico sobre lo que entiende una diferente vara de medir a la hora de sancionar a Dembelé (dos partidos) y Diego Costa (ocho partidos).

"Yo no creo en los raseros, los árbitros suelen ser justos. Pero luego los Comités de Competición… a Diego Costa le metieron ocho partidos por no sé qué y a otros por un no sé qué le echan dos", afirmó Cerezo.