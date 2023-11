El emotivo mensaje de Sergio Rico a Alba Silva: "Te elegiría como mujer una y mil veces más"

Sergio Rico aún sigue recuperándose tras el grave accidente que le tuvo varias semanas en coma en un hospital de Sevilla. El portero sevillano ha peleado por su vida desde que el pasado 28 de mayo fuera coceado por un caballo en la cabeza en la romería de El Rocío (Huelva). El guardameta permaneció 22 díasen coma en la UCI del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) y, tras salir del coma, fue operado de un aneurisma.

Durante ese largo proceso ah contado con el apoyo de mucha gente, pero en especial de su mujer. Alba Silva ha estado siempre al lado de Rico en este complicado proceso de recuperación y ha sido la encargada de ofrecer la última hora del portero. Tras casi tres meses ingresado, Sergio Rico recibía el esperada alta hospitalaria el pasado 18 de agosto y comenzaba su nueva vida tras el grave accidente sufrido en mayo. 37 días en la UCI y 45 días en planta hasta lograr completar un milagro.

El propio Sergio Rico ha querido agradecer ese apoyo a su mujer con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El portero sevillano publicaba un sentido mensaje a Alba Silva en su cuenta de Instagram este domingo.

"Después de este tiempo pasado tras el accidente ocurrido... no me queda otra que agradecerte a ti, a mi mujer, a la persona que me ha estado ayudando y apoyándome no solo en lo ocurrido sino desde el día que nos conocimos hace casi 8 años ya... A ti @albasilvat", escribe Rico en su Instagram.

"Ya he dado públicamente las gracias a todas esas personas que han estado con nosotros desde todas las partes de este mundo... a familiares y amigos, pero hoy quería agradecértelo a ti mi amor porque te lo mereces, porque has luchado como una campeona y nunca te has rendido, porque confiabas ciegamente en que me recuperaría, porque soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque te elegiría como mujer una y mil veces más!", apunta el portero sevillano.

"Enhorabuena en tu último proyecto donde una vez más.. muestras tu buen corazón y tu saber estar ante cualquier tipo de adversidad y por eso me enamoré de ti desde el primer día. Te amo muchísimo cariño", finaliza el mensaje de Sergio Rico a Alba Silva.

Un mensaje que ha sido respondido por la mujer de Sergio Rico: "En lo bonito y en lo no tan bonito, te quiero siempre mi vida".