¿Puede Sergio Rico volver a jugar al fútbol tras 22 días en coma?

Los últimos avances sobre el estado de salud de Sergio Rico eran muy positivos y se esperaba su alta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El portero del Paris Saint-Germain lleva en el hospital desde el pasado 28 de mayo después de su accidente con un caballo en la romería de El Rocío(Huelva). Sin embargo, el jugador tendrá que esperar para recibir el alta médica, ya que se tendrá que someter a una nueva intervención quirúrgica la próxima semana.

Una vez trasladado a planta tras 22 días en coma en la UCI, los médicos encargados de su tratamiento consideran necesaria una nueva operación por el aneurisma que sufre, según el medio local 'Muchodeporte'. Esta nueva intervención quirúrgica sería necesaria para mejorar la recuperación del portero del Paris Saint-Germain, que ha evolucionado muy favorablemente en las últimas fechas y está bien 'neurológicamente'.

¿Cómo será la operación?

Esta nueva intervención quirúrgica consistiría en taponar el aneurisma introduciendo un catéter desde la ingle al cerebro. Se trataría de una operación sin mayores complicaciones mediante radiología intervencionista.

La pregunta del millón es si Sergio Rico podrá volver a jugar al fútbol tras pasar casi un mes en coma y ser operado del aneurisma. Según el doctor David Pérez, jefe del servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, no habría problema: "Tras ese coma, los pacientes se suelen recuperar de esa situación sin problemas, siempre y cuando no haya lesiones neurológicas, que en este caso no parece que las haya", ha explicado al diario Marca.

Quiere volver 'pronto' con el PSG

Rico, entretanto, sigue animado y con ganas de volver "pronto" junto a sus compañeros del PSG, tal y como comunicó él mismo en redes sociales. La mujer del futbolista reconoce que aún seguirá varias semanas ingresado: "Está en planta, poco a poco, despacito, pero intentando cada día mejorar un poquito", ha señalado Alba Silva a Europa Press a la salida del hospital.

Y es que si bien Sergio Rico está por completo entregado a su recuperación para poder regresar a casa y recuperar su vida cuanto antes, aún tendrá que seguir ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: "Ojalá pronto, pero de momento tiene que seguir aquí hasta que salga del todo perfecto", aseveró la periodista e influencer.