Sergio Rico recibe el alta este viernes tras tres meses hospitalizado

El portero sevillano del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, recibirá este viernes el alta hospitalaria tras permanecer ingresado 83 días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras un accidente con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva) el pasado 28 de mayo.

El guardameta sevillano ha estado ingresado 37 días bajo vigilancia las 24 horas del día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario de la capital andaluza. Posteriormente, el 4 de julio pasó a planta con atención médica y cuidados de enfermería. Su esposa, Alba Silva, recordaba ese día a la salida del hospital, además del casi mes y medio tan complicado que estaba pasando la familia, a la que agradeció que había estado con ella "al cien por cien: eso es lo más grande y estamos muy felices", señalaba.

El portero -de 29 años y formado en la cantera del Sevilla- estaba el sábado 27 de mayo convocado por el equipo francés para el penúltimo partido de la liga gala, que jugaba en Estrasburgo, donde el PSG empató a uno y se proclamó campeón del torneo. El meta, tras ese partido, se trasladó a la aldea de El Rocío, donde sufrió el accidente a las 8:30 de la mañana, y fue evacuado al hospital sevillano tras ser estabilizado por los servicios de emergencia que se encargaban de la cobertura sanitaria de la romería almonteña.

Durante su hospitalización, ha sufrido varios altibajos en su estado de salud, y hasta en dos ocasiones se le suprimió la sedación, hasta que el 7 de junio se le retiró completamente y desde entonces ha estado consciente y tratado por el equipo de intensivistas de las graves heridas que le ocasionaron en la cabeza las patadas del caballo. Alba Silva agradeció entonces, a través de su perfil de Instagram, "todo el 'cariño'" que habían recibido: "Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte", escribía hace algunas semanas. "Yo no tengo palabras para describir cómo me siento", destacó la mujer del futbolista.

Además, Alba Silva publicó una foto del día de su boda con el jugador sevillano, el pasado junio, con el texto: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto". Está previsto que Sergio Rico abandone el hospital en torno a las 12:30 de este viernes, para seguir su recuperación ya en casa tras casi tres meses ingresado después del fatal accidente.

Un total de tres meses ingresado

Sergio Rico ha permanecido tres meses ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Durante este tiempo, el portero ha recibido todo tipo de homenajes del mundo del fútbol. El PSG, club al que sigue perteneciendo actualmente, le dedicó la última Ligue 1 conquistada la pasada temporada. A su vez, el Sevilla le hizo un gran homenaje durante el primer partido de Liga en el Sánchez Pizjuán.

Podemos decir que por fin, tras meses de sufrimiento, Sergio Rico estará in situ para disfrutar de la afición y de sus compañeros, que tanto cariño le han brindado en las últimas semanas.