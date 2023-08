Sergio Rico, operado de un aneurisma cerebral: "Los médicos nos han dicho que todo va a salir bien"

Sergio Rico ha pasado este miércoles por el quirófano después de que se le detectara hace unos días un aneurisma cerebral. El portero sevillano, que sufrió un grave accidente tras recibir una coz de un caballo el pasado 28 de mayo en el Rocío (Huelva), ha sido intervenido hoy por los especialistas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Alba Silva, la mujer de Sergio Rico, ha atenido a los medios de comunicación a primera hora antes de que el portero del PSG fuera intervenido. "Confiamos muchísimo en los profesionales de Virgen del Rocío y, bueno, seguro que va a ir bien. Los médicos nos han dicho que todo va a salir bien y todos esperando eso", ha explicado Alba Silva.

Esta operación no debería afectar a la recuperación de Sergio Rico, quien estuvo 22 días en coma, y el objetivo de la intervención de este miércoles ha sido taponar esa pequeña dilatación en una arteria que podría causar una hemorragia en caso de rotura. Alba Silva reconocía que Sergio Rico estaba "muy bien" después de enterarse de ese nuevo contratiempo.

La intervención a la que se ha sometido hoy Sergio Rico no debería interferir en sus plazos de recuperación y Alba Silva ha explicado hoy que esperan recibir el alta hospitalaria "pronto". El portero espera volver a reencontrarse con sus compañeros del PSG y así lo indicó él mismo en sus redes sociales, aunque la gran duda es saber si podrá volver a jugar al fútbol tras el grave accidente que sufrió el pasado 28 de mayo.

Sergio Rico ya es capaz de comunicarse y escribir y Aba Silva publicó el mensaje que su marido le escribió en una pizarra. "¡Buenos días pequeña! No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón", se podía leer en la pizarra.

Alba Silva acompañaba esa publicación con el siguiente texto: "No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que ESTAMOS BIEN y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. GRACIAS y más GRACIAS".