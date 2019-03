Emery: "La Europa League es una competición que nos ilusiona y nos ha dado mucho"

El técnico del Sevilla, Unai Emery, cree que el choque del martes ante el Juventus, en el que los sevillistas se juegan pasar a la Liga Europa al estar ya eliminado de la Liga de Campeones, es "otra oportunidad para demostrar que el equipo avanza" y "consagra su línea de crecimiento" ante "un rival de gran nivel".

En rueda de prensa en el Ramón Sánchez Pizjuán, antes de dirigir esta el entrenamiento previo al partido, Emery dijo que se enfrentan a "un rival muy importante, de una exigencia mayor, pero eso motiva más", y destacó que el objetivo es "disfrutar del partido, tener el poderío de ganarle a la 'Juve' y abrir la puerta a la Liga Europa".

Recalcó que esa es "una competición que nos ilusiona y nos ha dado mucho, por lo que ante esa posibilidad tenemos la motivación a niveles muy altos", aunque también admitió que la eliminación de la Liga de Campeones "es una pequeña o una gran decepción", según el momento y las circunstancias que se analicen.

"Todos queríamos la 'Champions'. Ahí las exigencias aumentan y afrontarlas también es un reto al que, en este caso, no hemos llegado. Eso es una pequeña o una gran decepción, pero no me arrepiento de seguir aquí, era lo que queríamos, y el siguiente reto es volver a la Liga de Campeones", afirmó el entrenador sevillista.

Además de reconocer el irregular comienzo de su equipo esta temporada, indicó que les tocó "quizás el grupo más difícil, en el que los favoritos han impuesto su poderío (City y Juventus)", por lo que Borussia Mönchengladbach y Sevilla se juegan mañana "esa plaza de acceso a la Liga Europa, también muy importante".

Para ello, según Emery, el reto es vencer como ya se hizo ante Barcelona y Real Madrid, "dos rivales del nivel" del Juventus, para "ganar también en regularidad y rendimiento", al considerar que en la Liga su equipo está "dando pasos de mayor solidez y credibilidad, pero aún falta un paso más para alcanzar las posiciones europeas".

"Soy optimista. No pido tiempo, aunque este también marca en cuanto a recuperar lesionados", argumentó el técnico vasco, así como para buscar la "línea de equilibrio que el equipo debe encontrar".

Se mostró seguro del gran apoyo que les va a dar la afición y admitió que ellos también tienen que "enchufar" a la grada haciendo "un buen partido para ser capaces, con la unión de todos, de crear una fuerza" que ayude al equipo pese a que será difícil, al entender que la defensa del Juventus es quizás la "mejor del mundo".

"Tiene una defensa a unos niveles de experiencia, contundencia y de cualidades que no sé si habrá otro equipo en el mundo que las tenga", recalcó Emery, que, preguntado por si se ve en el futuro en Italia, dijo que se centra "en el presente, en el importantísimo partido de mañana", y desconoce dónde va a "entrenar en el futuro".

Sobre el centrocampista argentino Éver Banega y el lateral galo Benoit Trémoulinas, que llevan varios partidos de baja por problemas físicos, precisó que el domingo entrenaron "con normalidad", aunque esta tarde verán cómo se encuentran para ver si pueden jugar.

También subrayó que, aunque no dependen de sí mismos para jugar la Liga Europa porque deben ganar y que no lo hagan los alemanes, lucharán al máximo para lograr "lo que está en las manos del Sevilla y hacer un buen partido", pues así estarán "más cerca de ganar".