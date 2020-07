El ciclista Sergio Mantecón, indignado tras no poder competir por la imprudencia de algunos ante el coronavirus

El ciclista Sergio Mantecón está preocupado por no poder regresar aún a la competición. El deportista iba a participar este fin de semana en el campeonato de España de bicicleta de montaña pero un rebrote de coronavirus ha obligado a suspenderlo.

Él entiende perfectamente que se suspenda la competición por precaución, pero pide responsabilidad a los ciudadanos a la hora de respetar las normas de seguridad ante el coronavirus.

Sergio Mantecón necesita volver a competir para recibir ingresos, si no corre no cobra. El ciclista no comprende por qué su deporte aún no se puede realizar por la pandemia del coronavirus y otros muchos si, incluso algunos que pueden entrañar mayores peligros.

Sergio cuenta en Antena 3 Deportes cómo ha influido la crisis del coronavirus en su economía: "Los deportistas profesionales por desgracia no tenemos esas ayudas que tanto anuncian para autónomos o trabajadores", señala el ciclista, que aspira estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.