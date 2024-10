Diego Llorente, tras el penalti en el derbi ante el Sevilla: "El árbitro nos miente a la cara..."

Diego Llorente, defensa del Betis, acabó muy enfadado tras el derbi ante el Sevilla en el Pizjuán, un partido que se decidió por un polémico penalti decretado por Martínez Munuera por una mano del futbolista verdiblanco.

"El árbitro se ha equivocado tremendamente en el penalti. Es una jugada en la que estoy de espaldas y mi brazo derecho está en diagonal hacia abajo, no hacia arriba, cómo él dice en las imágenes. Nos miente a la cara. El VAR no le llama... El VAR es una herramienta que está para eso, para que vaya a verlo. El brazo lo tengo abajo y es imposible saltar con los brazos pegados (al cuerpo). ¡Imposible! Creo que nos estamos cargando el fútbol y son ya varias semanas en las que estamos saliendo perjudicados. Yo solo pido respeto. Aquí trabajamos como cabrones toda la semana para que llegue el fin de semana y haya árbitros que te mienten a la cara", indicó Llorente tras el derbi sevillano.

"No entiendo nada, no entiendo nada... Las manos las tengo abajo, en ningún momento las tengo en horizontal. Que el VAR no le llame y encima le diga que tengo las manos así es faltarnos al respeto y mentirnos en la cara. Creo que nos estamos cargando el fútbol y las explicaciones que se dan al jugador es reírse del jugador, reírse del aficionado, reírse de mucha gente... Un poquito más de respeto a este escudo y al fútbol en general", incidió el jugador verdiblanco.

Pellegrini: "Le pega de espaldas, la mano está abajo..."

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, opinó que el penalti llegó por dar el balón en mano del central Diego Llorente "sin intención" cuando éste estaba de espaldas y la pelota no iba en dirección a la portería. Por ello, consideró que lo más razonable era que el árbitro, ante lo decisivo de la jugada, hubiera ido a verlo a la banda "aunque después hubiera considerado que era penal", pero fue algo que no hizo y que no comprendió el chileno.

"Cuando hay una acción tan importante, creo que hay que consultar al VAR. Fue una decisión decisiva. Hubo una acción igual en el duelo del Girona y el árbitro fue a verla. Eso metió mucho al Sevilla en el partido, luego tratamos de dominar, pero no tuvimos ocasiones y el rival también defendió muy bien", indicó Pellegrini.

"Le pega de espaldas, la mano está abajo, no tiene ninguna intención y ni siquiera va a portería el cabezazo. Este penal hace que gire el partido. No creo que haya un arbitraje polémico, ni mucho menos. No creo que el árbitro haya tenido incidencia en este partido. Fue un partido limpio y disputado. Solo le pido que revisara esa jugada, porque es lo que tenía que haber hecho", apuntó el técnico chileno.

