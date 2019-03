Depay da alas al Manchester United en la victoria ante el Brujas

El United de Van Gaal, con dos victorias en Premier, se presentaba en Europa con la verdadera motivación de la temporada: volver a la Champions y volver a hacer un buen papel en una competición que Old Trafford echó de menos la pasada temporada.

De momento, va por el buen camino. El técnico holandés quiso alinear a los futbolistas prácticamente más utilizados en lo que va de campeonato, a falta de la mejoría que se espera de Schwensteiger o las entradas de Young, Valencia, Fellainy o Ander Herrera en ciertos partidos.

Es uno de los aspectos fuertes de este renovado United, la profundidad de un banquillo que permite a Van Gaal tener muchas variantes. Contra el Brujas apostó por un 4-2-3-1 con una línea de tres por detrás de Rooney que tuvo mucho protagonismo durante el partido.

Memphis Depay, el protagonista

Januzaj fue uno de los más incisivos durante la primera mitad, por no hablar de Memphis Depay. El extremo holandés, que ya brilló en el Mundial, volvió a demostrar su calidad convirtiéndose en el auténtico protagonista de la ida de la previa de Champions.

Al descaro de Depay, el holandés sumó un repertorio que maravilló a Old Trafford. El holandés marcó su primer gol en el 12', con un sombrero y un disparo ajustado desde el área. No fue de menos calibre su golpeo en el 43', cuando recortó, se acomodó el balón a su pierna derecha y desde el pico del área firmó una gran rosca para poner el 2-1 en el marcador.

Antes, Carrick se marcó en propia puerta en el minuto 7, un tanto que no asustó demasiado al United, en la llegada más peligrosa del Brujas. El conjunto visitante no quiso defender en Old Trafford, pero en ataque mostró sus carencias y tampoco llegó a crear ocasiones peligrosas para el United.

Unas carencias que también mostró el equipo de Van Gaal atrás, en una escena clásica durante los últimos años. El United no ha encontrado dignos sucesores de Ferdinand y Vidic, una de las mejores zagas en su día, que desde entonces ha sido irregular y no ha encontrado su mejor versión. Han pasado muchos jugadores y el equipo de Manchester no termina de mostrar demasiada seguridad en defensa.

Delantera engrasada

Algo que sí comienza a dar muestras de su calidad es la delantera, las combinaciones entre Rooney (que ya aseguró que se sentía preparado para jugar de '9' esta temporada) y los tres hombres de atrás. Muestra de ello es la jugada colectiva que casi acaba en gol en el 58', cuando Depay no pudo culminar un pase de tacón de Rooney.

Van Gaal dio entrada a Schweinsteiger y a 'Chicharito' en la segunda parte y el Manchester mantuvo el guión. En ocasiones no le importó no tener el balón y volvió a sufrir alguno de esos momentos espesos que se han podido ver en la Premier, quizás pensando que tiene el partido demasiado controlado.

La expulsión de Mechele dio alas al United, que sin desatarse en ataque, sí dio más muestras de seguridad defensiva y frescura arriba, con el abuso del juego directo. En una de esas, Fellaini cazó un balón desde la banda izquierda y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria. 16 disparos del United por uno del Brujas certifican la superioridad de los de Van Gaal, que llevan una buena ventaja al partido de vuelta.