El delantero francés Ousmane Dembélé acabó expulsado por decirle al colegiado del Barcelona vs Sevilla, Antonio Miguel Mateu Lahoz: "Muy malo, eres muy malo", según recoge el acta del partido.

El ariete galo terminó expulsado en el minuto 87, después de que el árbitro expulsara a Ronald Araujo por una acción con Javier Chicharito Hernández.

En el acta, Mateu recoge que, además la referida expresión, el delantero francés la realizó "mientras gesticulaba con sus brazos a escasa distancia mía".

En cuanto a la expulsión del uruguayo Ronaldo Araujo, el colegiado la justificaba porque derribaba a un adversario "impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol".

Sobre la expulsión del francés, Valverde lo puso en duda con un punto de ironía: "No lo quiero poner en duda, pero me extraña, más que nada porque a mí me cuesta hablar con él".

"Para mí, desde lejos, me ha parecido que no era falta de Araújo, me ha parecido muy rigurosa", dijo Valverde sobre la acción del defensa uruguayo.

Si repasamos los antecedentes como el de Krohn-Dehli, Gabriel Pires u Orellana, todos ellos recibieron dos partidos de sanción por decirle lo mismo al colegiado. Por tanto, el delantero francés se podría perder el Clásico contra el Real Madrid el próximo 26 de octubre.