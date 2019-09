Jesús Mosquera tiene 26 años y destacó como canterano en el Athletic. Sin embargo, dejó los terrenos de juego y ahora triunfa como actor. En la serie de Antena 3 'Toy Boy' hace de un stripper, Hugo Beltrán, al que acusan de un asesinato.

"Tras una noche de fiesta y excesos, Hugo despierta al lado de un cadáver calcinado. ¿Qué ha ocurrido?". Hugo Beltrán no es otro que Jesús Mosquera, quien también jugó en el Betis B, Atlético Malagueño y Vélez CF, además del Athletic Juvenil A. Protagoniza la serie junto a María Pedraza o Cristina Castaño.

Su incursión en las series de televisión vino por suerte: "Estaba en la playa y vino un amigo para avisarme que iban a hacer un casting en el gimnasio en el que entrenábamos, aunque no me específico para qué. Nos presentamos a la hora, pero no vino nadie. Tampoco al día siguiente. El tercer día apareció una chica, nos vio entrenando y nos dijo que dábamos el perfil para el casting que estaban haciendo. Me presenté y me escogieron", cuenta en palabras a la Ser.