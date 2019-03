David Villa: "Me gustaría volver a la Selección"

El delantero David Villa ha asegurado durante un acto publicitario llevado a cabo en Gijón que le gustaría volver a la selección, pero que eso algo que está muy complicado porque "hay otros delanteros jóvenes muy buenos y con un gran futuro".

"Estoy muy cerca de los cien partidos con la selección, que me gustaría volver, pero al igual que cuando iba, ahora que no voy, digo que es algo que está en manos del seleccionador", ha reconocido el máximo goleador histórico de la selección española. Villa también ha asegurado que Luis Enrique empezó con altibajos y con críticas, pero que al final ha hecho al Barcelona "campeón de todo", un equipo que tiene los mejores jugadores, pero también una elevado nivel de exigencia que hace que "quedar segundo no valga para nada".

A pesar de que con Pedro y Messi, Villa formó una de las delanteras más goleadoras del conjunto catalán, el asturiano no tiene duda alguna y considera que "la actual delantera es la mejor, no sólo en la historia del Barcelona, sino también de cualquier equipo". Para Villa, "la lucha por la Liga estará como siempre entre el Real Madrid y el Barcelona, aunque no se pueden despistar porque ahí está el Atlético de Madrid".

Ha añadido que personalmente le gustaría que "hubiese más equipos luchando por el título", pero que es algo que no ve en el panorama actual. Villa también ha considerado "esencial que el Sporting logre la permanencia" en Primera y se ha mostrado convencido de que el equipo asturiano "está en el camino", a pesar de todas las dificultades que tiene la Primera división y que le obligarán a trabajar mucho. "Lo más importante que ha logrado el Sporting estas dos últimas temporadas es llenar de orgullo a sus seguidores y a los amantes del fútbol en general", ha añadido.

Por último, ha reconocido estar "muy contento" de su experiencia en Estados Unidos "tanto en el fútbol como al margen de él" y ha incidido en que "es una gran oportunidad para la familia poder vivir en una ciudad como Nueva York".