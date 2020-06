David Villa anuncia que deja el New York City: "Tengo que buscar nuevos retos"

El 'guaje', que ha pasado cuatro temporadas en la Liga estadounidense, no tiene dudas con su futuro. "La decisión es que creo que ha llegado el momento de dejar el New York City. Mi contrato termina, entiendo que el club esté interesado que siga, durante muchos momentos ha sido mi primera opción, pero mi sensación es que es el momento de irme", dijo el jugador de 36 años.

"La explicación es complicada. Siento que se ha acabado una etapa y que tengo que buscarme nuevos retos", añadió el ariete asturiano, que comunicó su decisión a través de un vídeo en Internet, donde subrayó la importancia que ha tenido su "implicación" en la cultura neoyorquina ayudando a los más necesitados o formando parte del día a día junto a su familia.

"Parece mentira que este club tenga sólo cuatro años de historia. Dije que venía a hacer crecer la liga, el fútbol de este país y ganar fans... y creo que en estos años se ha cumplido", añadió el 'Guaje', máximo goleador de la historia de la selección española con 59 goles, 15 más que Raúl González Blanco.

En cuanto a su próximo destino, el exdelantero de Barça y Atleti dijo que no quiere retirarse, pero no desveló nada. "Voy a intentar seguir jugando al fútbol. Durante estos meses he tenido un diálogo interno para pensar y creo -humildemente- que puedo seguir jugando al fútbol, al menos al nivel óptimo que me gusta dar, al menos durante un año", comentó.